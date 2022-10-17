Минобороны РБ сообщило, что в стране усилена охрана мостов и железных дорог

Белорусское Минобороны рассказало об усилении охраны мостов, переездов и железных дорог.

В Республике Беларусь войска возьмут под охрану мосты, а также переезды и железные дороги. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Солдаты занимаются подготовкой огневых позиций для ведения оборонительных действий.

"С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники", - передает Минобороны.

При этом известно, что на границе проводится ротация личного состава.