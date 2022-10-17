Минобороны России: ВС РФ продолжили ракетные удары по Украине, достигнув всех целей
2022-10-17
12:46
В Минобороны России сообщили о возобновлении ракетных ударов по ряду украинских объектов.
17 октября Министерство обороны России обнародовало очередной пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что ракетные войска РФ, стратегическая и боевая авиация военно-космических сил страны продолжили ракетные удары по территории Украины, достигнув всех поставленных целей.
По данным Минобороны, в этот раз Россия совершила серию ракетных ударов по украинским центрам военного управления и энергетической системы Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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