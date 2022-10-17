WSJ: поставки оружия из США в Украину выявили истощение американских запасов

Издание Wall Street Journal утверждает, что США попали в опасную ситуацию, начав поставлять вооружения Киеву.

Американская газета Wall Street Journal уведомляет, что после решения Джо Байдена поставлять оружие США Украине стало понятно, что оружейные запасы Соединённых Штатов находятся на исходе: страна испытывает острый дефицит снарядов для РСЗО HIMARS, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и гаубиц M777.

По мнению журналистов WSJ, опасность такого положения заключается в том, что крупнейшие армии мира включая Китай и Россию теперь знают об оружейном дефиците США.