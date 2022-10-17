Пушилин: Украина и Россия обменялись пленными по системе 110 на 110

17 октября произошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией.

В официальном телеграм-канале Дениса Пушилина появилась информация об обмене военнопленными с Украиной.

По словам занимающего должность глав Донецкой Народной Республики Пушилина, обмен проводится по системе 110 на 110.

При этом Пушилин отметил, что в Украину отправятся в основном женщины. В обратном же направлении отдают 80 моряков и 30 солдат.

"Мы Киеву отдаём в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ", - рассказал Пушилин