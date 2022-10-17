Пушилин: Украина и Россия обменялись пленными по системе 110 на 110
2022-10-17
15:53
17 октября произошел очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией.
В официальном телеграм-канале Дениса Пушилина появилась информация об обмене военнопленными с Украиной.
По словам занимающего должность глав Донецкой Народной Республики Пушилина, обмен проводится по системе 110 на 110.
При этом Пушилин отметил, что в Украину отправятся в основном женщины. В обратном же направлении отдают 80 моряков и 30 солдат.
"Мы Киеву отдаём в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ", - рассказал Пушилин
Опубликовано: Николай Скира
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