Ксния Собчак обратилась к мировым лидерам, настоятельно рекомендовать им прислушаться к Йоде из знаменитых "Звёздных воинов".

Впечатлениями после просмотра "Звёздных воинов" знаменитая блондинка Ксения Собчак поделилась в запрещённой сегодня в России соцсети.

Блогер призывает президентов мировых держав послушаться совета одного из персонажей популярной картины магистра Йоду, который утверждает, что войны никого не делают великим.

Также магистр заверят, что ненависть - кратчайший путь к "тёмной стороне".

Журналистка убеждена, что главам государств не мешало бы сесть и послушать Йоду.