Украинцы не позволили Лорак выступать с концертами по Европе

Украинская певица Ани Лорак, отказавшаяся от концертов в России, планировала порадовать своим творчеством в Европе. Не тут-то было.

Ани Лорак планировала отправиться в гастрольный тур по Европе. Анонсы концертов знаменитости были размещены в сети. Певица хотела выступить в Чехии и Германии, но недооценила своих соотечественников.

Украинцы подняли грандиозный скандал. В итоге европейские гастроли знаменитости не состоятся.

В считанные часы был отменён концерт Лорак в Праге. Министерство культуры Украины пригрозило лишить певицу и подобных ей артистов всех званий.