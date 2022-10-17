Украинцы не позволили Лорак выступать с концертами по Европе
2022-10-17
17:31
Украинская певица Ани Лорак, отказавшаяся от концертов в России, планировала порадовать своим творчеством в Европе. Не тут-то было.
Ани Лорак планировала отправиться в гастрольный тур по Европе. Анонсы концертов знаменитости были размещены в сети. Певица хотела выступить в Чехии и Германии, но недооценила своих соотечественников.
Украинцы подняли грандиозный скандал. В итоге европейские гастроли знаменитости не состоятся.
В считанные часы был отменён концерт Лорак в Праге. Министерство культуры Украины пригрозило лишить певицу и подобных ей артистов всех званий.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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