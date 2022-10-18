Польша согласна принять молодых израильских гостей, но без вооруженной охраны

Польша готова вновь принять группы молодых израильских туристов при условии, что их не будет сопровождать вооруженная охрана, заявил во вторник (18 октября) представитель МИД Польши.

«Мы готовы к возвращению израильских экскурсий в Польшу, если они не сопровождаются вооруженными отрядами безопасности, которые ведут себя неадекватно в Польше, что посягает на наш суверенитет», — заявил Лукаш Ясина, слова которого цитирует агентство PAP.

Таким образом, он отреагировал на замечания посла Израиля в Варшаве Якова Ливне, который на прошлой неделе выразил сожаление по поводу того, что эти группы больше не могут посещать, в частности, бывшие нацистские лагеря смерти «из-за решений, принятых польским министерством иностранных дел». Это образовательные поездки, организованные Министерством образования Израиля для учащихся средних школ, которые были приостановлены в июне прошлого года.

В интервью региональной радиостанции в Люблине Лукаш Ясина подчеркнул, что подобные меры безопасности не используется в других странах, которые посещают молодые израильтяне, таких как Франция или Германия, что может создать впечатление, что эти посетители находятся в большей опасности в Польше, чем где-либо еще. Посол Израиля должен посетить штаб-квартиру МИД Польши в среду, чтобы обсудить этот вопрос и найти решение.