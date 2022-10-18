Офис Эрдогана заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского
2022-10-18
14:30
Представитель Эрдогана Ибрагим Калын утверждает, что в ближайшее время Владимир Путин не встретится с Владимиром Зеленским.
Во вторник глава пресс-секретариата президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын публично сообщил, что в настоящий момент нет никаких предпосылок для скорой встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина, хотя турецкие власти не оставляют попыток организовать личные переговоры между лидерами России и Украины.
Накануне пресс-служба МИД Индонезии сообщила, что Путин и Зеленский могут встретиться на саммите G20 на Бали, который пройдёт 15 и 16 октября.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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