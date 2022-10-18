Совбез Беларуси исключил проведение военной мобилизации в стране

2022-10-18

14:36

Пресс-служба белорусского Совбеза сообщила, что в Беларуси не будет мобилизации граждан.

18 октября, во вторник, Совет Безопасности Республики Беларусь опубликовал пресс-релиз, в рамках которого ведомство публично заявило о том, что частичная или всеобщая воинская мобилизация белорусских граждан в стране не планируется, поскольку местные силовые службы в состоянии обеспечить безопасность государства.

Примечательно, что ранее Александр Лукашенко обвинил западные СМИ в намеренном распространении дезинформации о возможной мобилизации в РБ с целью пошатнуть социальную стабильность в Беларуси.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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