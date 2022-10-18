«Белые розы, белые розы»: ученые пояснили, какие песни застревают в голове и почему

У таких композиций есть общие черты: быстрый темп, привычные для музыкальной традиции скачки от высоких звуков к низким.

Есть песни, которые, услышав один раз, и хотел бы забыть, да не получается. Более того - слова песни вертятся в голове без остановки. Почему так бывает, можно ли избавиться от назвязчивой музыки?

Как выяснил психолог Джеймс Келларис в результате исследований, с такой проблемой сталкивается 98 процентов людей. Ученый опросил 1000 респондентов, и подавляющее большинство призналось, что хотя бы однажды испытывало такую проблему.

Чаще люди слышат песни сразу с текстом. Какие же мелодии «застревают» в память? Ответ на этот вопрос искала музыкальный психолог Келли Якубовски. Она опросила 3000 человек, составила список ста самых распространенных навязчивых песен, а потом сравнила их.

И оказалось, что у них есть общие черты: быстрый темп, и привычные для музыкальной традиции скачки - от высоких звуков к низким. Но в то же время может быть и необычный, запоминающийся ритм.

Исследователи пришли к выводу, что такое явление может быть связано с эволюцией человека. Наши предки долгое время хранили и передавали информацию при помощи песен и устных преданий. И таким образом наш мозг просто «привык» работать с аудио-информацией.

Если учесть факт, что ритм, рифма, мелодии запоминаются лучше, нежели отдельные слова, то не надо удивляться, что некоторые напевы не хотят выходить из головы.

Можно ли избавиться от навязчивых мелодий? Попробовать жевать жвачку. Британские исследователи отмечают: это связано с тем, что без слов мелодии реже «застревают» в голове. И, жуя, мы не будем неосознанно проговаривать слова песни.

Еще один проверенный вариант - решение легких головоломок: например, судоку. Это направит ресурсы рабочей памяти на решение текущей задачи и в ней не будет места для песни.