Забастовка рабочих НПЗ во Франции грозит перерасти в массовый протест
2022-10-18
18:31
Франция одной из первых стала защищать своих граждан от роста цен на энергоносители, но инфляция продолжает расти и уровень жизни французов падает.
Хотя инфляция в республике намного ниже, чем в среднем в Евросоюзе, многие французы требуют компенсацию заработной платы.
По мнению экспертов, забастовка рабочих НПЗ во вторник, 18 октября, грозит перерасти в массовый протест.
После «марша против дорогой жизни», организованного в прошлое воскресенье профсоюзом левой партии Nupes в Париже, во вторник во Франции ожидаются общенациональные демонстрации и серьезные перебои в работе междугороднего и местного транспорта. Министр транспорта Клеман Бон объявил, что половина экспрессов не выйдет на линию.
Профсоюзные деятели и левые политики призывают привести заработную плату в соответствие с уровнем инфляции. Во Франции в сентябре она составляла около шести процентов, что значительно ниже уровня инфляции в соседних европейских странах, но французы по-прежнему сопротивляются тому факту, что их покупательная способность продолжает падать, а их заработная плата съедается инфляцией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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