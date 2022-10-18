Дочь Якубовича выбрала себе странное занятие и не афиширует родство с телеведущим

У Леонида Якубовича есть дочь Варвара, которой сейчас 24 года. Она родилась в третьем браке телеведущего и поддерживает с ним теплые отношения, но родство не афиширует.

Фамилия Варвары Видова. Она окончила факультет международной журналистики МГИМО, а затем магистратуру. С родителями девушка не живет с 20 лет.

Главное увлечение Варвары - косплей. Она красит волосы в яркие цвета и перевоплощается в персонажей фильмов, книг или компьютерных игр. Недавно она решила попробовать себя в роли певицы и записала первый альбом с англоязычными песнями. А личная жизнь девушки остается тайной.