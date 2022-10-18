Том Круз собирается выйти в открытый космос во время съемок нового фильма

2022-10-18

18:47

Том Круз и режиссер Даг Лайман решили вернуться к съемкам фильма, который они обсуждали еще до пандемии. По сюжету ему предстоит выйти в открытый космос.

Предполагается, что 60-летний актер отправится на Международную космическую станцию. Но большая часть съемок фильма пройдет на земле.

В космосе будут снимать кульминацию - персонаж Круза отправляется в космос, чтобы спасти человечество. Если все пойдет по плану, он станет первым гражданским лицом, вышедшим в открытый космос.

Опубликовано: Светлана Репина







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