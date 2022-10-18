Великобритания продает 14 военных самолетов C-130J

Минобороны Великобритании планирует в 2023 году продать 14 военно-транспортных самолетов C-130J.

Британские ВВС будут использовать вместо них A400 Atlas - самолеты более крупных размеров.

Однако это заставило элитный парашютный полк армии приостановить прыжки на небольшой высоте.

Самолеты Airbus A400M не используются для прыжков с парашютами, с которыми прыгали с C-130J. Для «красных беретов» закупили новые парашюты, но с ними нельзя прыгать с малой высоты.