Великобритания продает 14 военных самолетов C-130J
2022-10-18
19:32
Минобороны Великобритании планирует в 2023 году продать 14 военно-транспортных самолетов C-130J.
Британские ВВС будут использовать вместо них A400 Atlas - самолеты более крупных размеров.
Однако это заставило элитный парашютный полк армии приостановить прыжки на небольшой высоте.
Самолеты Airbus A400M не используются для прыжков с парашютами, с которыми прыгали с C-130J. Для «красных беретов» закупили новые парашюты, но с ними нельзя прыгать с малой высоты.
Опубликовано: Светлана Репина
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