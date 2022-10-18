Вслед за исчезновением Анжелики Варум исчезли из продажи и ее именные вина

Звезда выпускала игристое вино, розовое Пино Нуар и многие другие наименования, однако сейчас напитка из ее коллекции не сыскать.

Анжелика Варум с началом спецоперации исчезла с радаров. Певица не появляется ни на публике, ни в соцсетях. Ходили слухи, что она покинула Россию и осела то ли в Израиле, то ли в Америке.

Но сплетни не подтвердились: пару недель назад звезда была замечена в одном из московских ресторанов.

Кроме карьеры певицы, Варум занималась еще и виноделием, она выпускает свое именное вино. Это семейный бизнес: двоюродный брат певицы - соучредитель винзавода в Краснодароском крае, сообщает КП.

"У меня виноградники на российском юге, в Темрюкском районе, - рассказывала ранее Варум. - Вином давно занялся мой брат. Я изучила этот вопрос, и поняла: хорошее вино совсем не обязательно должно быть дорогим. Ввязалась в процесс, стала владелицей 50-ти гектаров виноградников. Наш винный дом активно развивается, у нас уже сотня магазинов по всей России".

Анжелика выпускала игристое вино, розовое Пино Нуар, и другие наименования - по цене от 400 рублей за бутылку. Но сейчас вин из ее коллекции не сыскать: на официальном сайте завода напитков от Варум больше нет. Звезда бросила любимое виноделие?

"Эти вина закончились, а новых поставок пока нет, - пояснили КП на винзаводе. - Идет сбор нового урожая, но розлив не начался. Надеемся, что производство активизируется в будущем году".