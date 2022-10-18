Джанабаева наконец вышла на связь с подписчиками на фоне слухов о разводе с Меладзе
2022-10-18
22:04
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева прервала молчание, поделившись с фанатами творческими планами.
Певица Альбина Джанабаева пропала из поля зрения фанатов с запуском спецоперации в Украине.
Также стали ходить слухи о том, что артистка разводится с Валерием Меладзе.
Наконец знаменитость вышла на связь, успокоив почитателей своего таланта.
Выяснилось, что звезда сцены работала над новой песней. Джанабаева сообщила, что 19 октября выйдет её новая композиция.
На фото, которое Альбина выложила в сеть видно, что на её безымянном пальце красуется обручальное кольцо.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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