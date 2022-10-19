ВВС США перехватили два российских бомбардировщика в районе Аляски

2022-10-19

00:03

Командование воздушно-космической обороны США сообщает, что американские ВВС перехватили два российских бомбардировщика в районе Аляски.

Речь идет о самолетах ТУ-95МС, которые 17 октября вошли в опознавательную зону ПВО Аляски, где были обнаружены американскими ВВС.

В воздух были подняты два истребителя F-16 для проведения перехвата. При этом бомбардировщики не входили в воздушное пространство США и Канады.

Командование воздушно-космической обороны США не рассматривает полеты российских истребителей в данной зоне как провокацию или угрозу, но продолжает отслеживать все иностранные военные самолеты.

Опубликовано: Светлана Репина







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