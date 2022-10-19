Экс-супруга Грачевского Анна рассказала о битве за наследство создателя киножурнала Ералаш

Анна Грачевская - вторая жена основателя и режиссёра "Ералаша" Бориса Грачевского. Ведущая призналась, что может обеспечить дочь кинодеятеля Василису сама, но не понимает, почему девочка не должна получить что-нибудь в память об отце.

Актриса и ведущая ТВ Анна Грачевская была замужем за Борисом Грачевским 8 лет. Супруга родила режиссёру дочь Василису, которой сегодня 8 лет.

Общаясь с корреспондентом ФАН, телеведущая задалась вопросом, почему её дочь ничего не должна получить в память об отце.

Сама Грачевская утверждает, что в состоянии обеспечить ребенка всем, чем нужно, так как девочке повезло, что у нее успешная мать.

Анна призывает других наследников Грачевского сесть за стол переговоров и прийти к мирному соглашению, но пока наблюдаются одни конфликты.