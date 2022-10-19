Экс-супруга Грачевского Анна рассказала о битве за наследство создателя киножурнала Ералаш
2022-10-19
11:33
Анна Грачевская - вторая жена основателя и режиссёра "Ералаша" Бориса Грачевского. Ведущая призналась, что может обеспечить дочь кинодеятеля Василису сама, но не понимает, почему девочка не должна получить что-нибудь в память об отце.
Актриса и ведущая ТВ Анна Грачевская была замужем за Борисом Грачевским 8 лет. Супруга родила режиссёру дочь Василису, которой сегодня 8 лет.
Общаясь с корреспондентом ФАН, телеведущая задалась вопросом, почему её дочь ничего не должна получить в память об отце.
Сама Грачевская утверждает, что в состоянии обеспечить ребенка всем, чем нужно, так как девочке повезло, что у нее успешная мать.
Анна призывает других наследников Грачевского сесть за стол переговоров и прийти к мирному соглашению, но пока наблюдаются одни конфликты.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Миллиардер Экман призвал Киев отказаться от Крыма и вступления в НАТО
Asia Times: западные политики ездят в Киев для маскировки провала на Украине
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных
Ученые научили клетки мозга человека играть в компьютер
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек