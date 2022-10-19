Ученые научили клетки мозга человека играть в компьютер

Австралийская биотехнологическая компания Cortical Labs смогла в лабораторных условиях вырастить функционирующие клетки головного мозга.

Готовые клетки смогли научить играть в простую компьютерную игру Pong, которая заключается в том, что необходимо отразить удары соперника по мячу на двумерном поле.

Эта игра давно устарела, однако сейчас она как никогда отлично подошла для развития искусственного интеллекта.

Нейронные сети не видят никакие элементы, но получают электрические импульсы, которые и позволяют работать искусственному интеллекту так как нужно.

Поэтому при игровом промахе им посылали набор из множества хаотичных сигналов, зато каждый удачный удар стимулировался одним и тем же импульсом.

После прохождения нескольких игр нейроны смогли отбивать мяч без промахов.