Экс-муж звезды Голливуда Джейми Кинг заявил о том, что актриса не платит алименты ему и сыновьям

По словам Кайла Ньюмана, он якобы не получает денег на содержание сыновей от бывшей девять месяцев.

Американский режиссер Кайл Ньюман, который сумел после развода отвоевать опеку над детьми, заявил, что его бывшая жена Джейми Кинг задолжала ему алименты.

По словам Кайла, якобы он не получает денег на содержание сыновей от бывшей девять месяцев. По соглашению пары, Кинг должна ежемесячно выплачивать не менее 429 долларов на содержание каждого из детей и 1000 долларов на содержание супруга.

Ньюман утверждает, что у него нет средств на содержание сыновей 7-ми и 9-ти лет. «Джейми всегда была кормильцем этой семьи, в то время как карьера Кайла как сценариста и режиссера была приостановлена, он был домохозяином», — уточняют американские СМИ.

Джейми Кинг в это время снималась в таких лентах, как «Город грехов», «Перл-Харбор». Пара при этом вела образ жизни высшего сословия, живя и реконструируя свою бывшую семейную резиденцию в престижном районе Беверли-Хиллз.

"Ньюман, который приветствовал еще одного ребенка от подруги Синтии Набозны в 2021 году, утверждает, что Кинг «отказалась платить… алименты на детей или супруга, в результате Кайл и их дети оказались в отчаянном положении", -пишут СМИ.

Кайл также имеет значительный долг по кредитной карте и должен деньги членам семьи. При этом он имеет претензии к экс-жене и за то, что она якобы опустошила их общие пенсионные счета на сумму более 500 000 долларов.

Кроме того, актриса выставила на продажу их семейный дом за 2,8 миллиона долларов без ведома и согласия Ньюмана.

Хотя Ньюман возобновил работу в качестве режиссера и пытается восстановить свою карьеру, он, по его словам, не может позволить себе арендную плату в размере 6000 долларов или покрыть расходы по уходу за ребенком.

Кроме того, судебные издержки режиссера продолжают расти, и претензии связаны с тем, что Кинг «участвует в недобросовестном судебном процессе об опеке», в том числе часто меняет своих адвокатов и подает «безосновательные» судебные иски.