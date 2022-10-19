Украинские СМИ сообщили, что в Киеве прогремел новый взрыв, в городе работает ПВО.

В среду днём, 19 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщила, что в Киеве прогремел новый мощный взрыв, несколько районов города остались без электричества.

Также депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале сообщил о том, что в Киеве объявлена воздушная тревога и призвал жителей украинской столицы оставаться в укрытиях.