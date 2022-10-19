В Киеве прогремел новый взрыв
2022-10-19
15:55
Украинские СМИ сообщили, что в Киеве прогремел новый взрыв, в городе работает ПВО.
В среду днём, 19 октября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна» сообщила, что в Киеве прогремел новый мощный взрыв, несколько районов города остались без электричества.
Также депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале сообщил о том, что в Киеве объявлена воздушная тревога и призвал жителей украинской столицы оставаться в укрытиях.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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