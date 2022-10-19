Рудченко назвал гонорары артистов, выступающих на корпоративах вместо Пугачёвой и Галкина
2022-10-19
16:10
Музыкальный продюсер Павел Рудченко заявил, что в РФ осталось много достойных артистов, у которых появилась возможность хорошо заработать на корпоративах, благодаря тому, что Пугачёва, Галкин, Лобода и прочие покинули страну.
Музыкальный продюсер Павел Рудченко убеждён, что организаторы корпоративных мероприятий обращают внимание на таких артистов, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, Александр Розенбаум, Леонид Агутин.
Эти звёзды востребованы, а благодаря тому, что раскрученные Алла Пугачёва, Максим Галкин, Светлана Лобода и другие покинули РФ, ценник "топов" поднялся в 2 раза.
Самые-самые получат за выступление от 5 000 000 российских рублей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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