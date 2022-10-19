Каалан Уолкер получил 50 лет тюрьмы за изнасилования

Суд Лос-Анджелеса признал его виновным в изнасиловании четырех женщин и трех девочек-подростков, сообщает Los Angeles Times.

В понедельник рэпер и актер из Лос-Анджелеса был приговорен к 50 годам пожизненного заключения.

Каалан Уокер был осужден в апреле в насильственном изнасиловании, и в изнасиловании в состоянии опьянения.

Уокер был арестован в 2018 году по этим обвинениям и был выпущен под залог, но после вынесения приговора его было решено задержать.

Жертвы рэпера, которые были моделями, утверждали, что Уокер связывался с ними через социальные сети, предлагая профессиональную помощь, сообщила полиция.

Уокер заманивал своих жертв в места, говоря им, что там проходят съемки музыкального клипа или что он собирается познакомить их с кем-то известным.

Когда он оставался с женщинами наедине, он совершал над ними сексуальное насилие, рассказали полицейским его жертвы.

Рэпер, выступавший под сценическим псевдонимом KR, выпустил EP в 2017 году и сыграл члена банды в фильме 2018 года "Суперфлай". Он также снимался в фильме 2017 года "Короли", в котором снялись Дэниел Крейг и Хэлли Берри.

Адвокат Уокера не согласен с решением суда, назвав его жестоким и несправедливы. Также защита собирается обжаловать решение суда