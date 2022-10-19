20 октября в Киеве начнется отопительный сезон
2022-10-19
16:58
Об этом сегодня сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем telegram канале.
Согласно его сообщению, все здания, по технологическому графику, начнут подключать к системе теплоснабжения.
Также отметил, что в сложных условиях военного положения в Киеве коммунальные службы осуществили все необходимые подготовительные работы и работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон.
Город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы.
Решение было принятно прежде всего, из погодных условий. Постепенное похолодание и низкую температуру ночью.
Кличко считает, что важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономить электроэнергию. Чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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