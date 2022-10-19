Давид Кеосаян скончался на 62-ом году жизни

Советский режиссёр, актёр и продюсер, брат ведущего Тиграна Кеосаяна Давид Кеосаян умер в возрасте 61 года.

Не стало советского и российского актера, кинорежиссера, сценариста и продюсера Давида Кеосаяна - родного брата знаменитого ведущего телевидения Тиграна Кеосаяна.

Кинодеятелю был 61 год. О кончине Давида Эдмондовича информировала в своем Телеграм-канале главред "RT" Маргарита Симоньян.

На счету его такие картины как "Бедная Саша", "Львиная Доля", "Марш Турецкого", "Досье детектива Дубровского".