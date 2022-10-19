Врачи объяснили причины участившихся внезапных смертей среди молодежи

Исследования показали, что чаще всего это происходит из-за сердечных приступов, которые спровоцированы стрессом, неправильными питанием и режимом дня.

В последние годы в России зафиксировано немало случаев внезапной смерти среди молодёжи. Медики назвали причины такого явления и дали советы, что предпринять для укрепления здоровья, сообщает Кadara.ru.

Исследования показали, что главная причина подобных трагедий - сердечные приступы, которые спровоцированы стрессом, неправильными питанием и режимом дня. По словам врачей, люди редко обращаются за медпомощью, хотя их самочувствие может быть далеко от идеального.

Кардиологи рекомендуют молодежи своевременно проходить медобследование, и это позволит многие болезни предотвратить еще на начальной стадии. Кроме того, медики рекомендовали физические нагрузки, желательно ежедневные.

Также специалисты посоветовали пересмотреть режим питания. В рационе должно быть больше пищи растительного происхождения, это снизит риск повышения холестерина в крови.

Кардиологи призывают при появлении даже небольшой боли в области грудины принять таблетку нитроглицерина и вызвать скорую.