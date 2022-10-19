Fox News: американская армия слаба и неспособна вести полномасштабную войну

Экс-советник президента по нацбезопасности О’Брайан заявил о слабости армии США.

19 октября американский информационный канал Fox News опубликовал интервью экс-советника президента США по вопросам национальной безопасности Роберта О Брайана, в котором он рассказал о слабости американской армии и неспособности вести полномасштабную войну.

Политик, опираясь на данные стратегического исследовательского института США "Heritage Foundation" отметил, что многие войска имеют недобор личного состава и имеют незначительный потенциал.

О Брайан также отметил, что повышение трат на оборонную промышленность не приносит никаких результатов, так как темпы инфляции очень высоки.