The Responsible Statecraft: Киев должен забыть о потерянных территориях ради переговоров

2022-10-19

20:09

Экс-посол США в СССР Мэтлок: Киев должен забыть о потерянных территориях ради переговоров.

19 октября в издании института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft опубликована статья в которой бывший посол США в СССР Джек Мэтлок заявляет, что Киев должен отказаться от претензий на присоединенные к России территории и сесть за стол переговоров.

Мэтлок считает, что Украина даже при поддержке НАТО не сможет создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года и любые попытки вернуть территории силой вызовут новый виток эскалации и закончатся печальными последствиями для страны.

Опубликовано: Елена Калиновская







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: