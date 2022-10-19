The Responsible Statecraft: Киев должен забыть о потерянных территориях ради переговоров

Экс-посол США в СССР Мэтлок: Киев должен забыть о потерянных территориях ради переговоров.

19 октября в издании института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft опубликована статья в которой бывший посол США в СССР Джек Мэтлок заявляет, что Киев должен отказаться от претензий на присоединенные к России территории и сесть за стол переговоров.

Мэтлок считает, что Украина даже при поддержке НАТО не сможет создать стабильное, функционирующее государство в границах 1991 года и любые попытки вернуть территории силой вызовут новый виток эскалации и закончатся печальными последствиями для страны.