Для чего в старину на кладбищах Англии ставили клетки над могилами
2022-10-19
21:12
В XVIII веке очень популярным было устанавливать клетки на могилы. Всему виной средневековая медицина, которая не запрещала проводить эксгумацию, поэтому врачи могли спокойно получать тела для вскрытия по квотам.
В результате такого исхода, городские кладбища разорялись повсеместно.
Естественно, одобрения со стороны родственников не было, потому что данные опыты считались грехом, который отправляет душу умершего в ад.
Поэтому в качестве защиты использовали железные клетки, которым дали название мортсейфы.
Такое изобретение придумал Эдвард Бриджмен, в далеком 1781 году. Такая решетка позволяла защищать могилы вместо дружинников.
Опубликовано: Силивончик Алина
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