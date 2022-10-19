Для чего в старину на кладбищах Англии ставили клетки над могилами

В XVIII веке очень популярным было устанавливать клетки на могилы. Всему виной средневековая медицина, которая не запрещала проводить эксгумацию, поэтому врачи могли спокойно получать тела для вскрытия по квотам.

В результате такого исхода, городские кладбища разорялись повсеместно.

Естественно, одобрения со стороны родственников не было, потому что данные опыты считались грехом, который отправляет душу умершего в ад.

Поэтому в качестве защиты использовали железные клетки, которым дали название мортсейфы.

Такое изобретение придумал Эдвард Бриджмен, в далеком 1781 году. Такая решетка позволяла защищать могилы вместо дружинников.