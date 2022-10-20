Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников

Постпред Ирана при ООН Амид Саид Иравани прокомментировал обвинения в адрес Тегерана о передаче Москве беспилотников для применения в СВО РФ на Украине.

20 октября постоянный представитель Исламской Республики Иран в ООН Амид Саид Иравани отклонил «безосновательные и ничем не подкрепленные обвинения» о якобы передаче иранских беспилотных летательных аппаратов Российской Федерации для применения в боевых действиях на Украине.

Также Иравани отметил, что любое экспортируемое Ираном оружие не подпадает под действия положений резолюции Совета Безопасности ООН по условиям иранской ядерной сделки.