The Telegraph: следующие сутки станут адом для Лиз Трасс
2022-10-20
01:40
Издание The Telegraph со ссылкой на депутата от британской Консервативной партии сообщает, что следующие сутки могут стать адом для премьер-министра Лиз Трасс.
Депутат рассказал, что накануне было получено много писем по поводу объявления премьеру вотума недоверия. По его словам, вскоре может начаться абсолютный хаос.
По данным iNews, около 100 парламентариев обратились к руководящему комитету партии с просьбой объявить Лиз Трасс вотум недоверия из-за краха ее экономической политики.
Для проведения голосования по такому вопросу необходима поддержка 15% членов парламента от Консервативной партии или 54 депутатов.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
Голливудская звезда Анна Мэй Вонг станет первой американкой азиатского происхождения, представленной на валюте США
Минобороны Беларуси: в стране проведут сверку данных военнообязанных
Джаде Пинкетт-Смит нравится видеть связь Уилла Смита с его первой женой
Сальдо: в Херсонской области началась эвакуация, с правого берега Днепра будет вывезено 60 тысяч человек