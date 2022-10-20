The Telegraph: следующие сутки станут адом для Лиз Трасс

Издание The Telegraph со ссылкой на депутата от британской Консервативной партии сообщает, что следующие сутки могут стать адом для премьер-министра Лиз Трасс.

Депутат рассказал, что накануне было получено много писем по поводу объявления премьеру вотума недоверия. По его словам, вскоре может начаться абсолютный хаос.

По данным iNews, около 100 парламентариев обратились к руководящему комитету партии с просьбой объявить Лиз Трасс вотум недоверия из-за краха ее экономической политики.

Для проведения голосования по такому вопросу необходима поддержка 15% членов парламента от Консервативной партии или 54 депутатов.