Меган Маркл и принц Гарри хотят снять романтическую комедию
2022-10-20
01:50
Меган Маркл возвращается в Голливуд. Их компания с принцем Гарри Archewell подписала многомиллионные сделки с Netflix, где они будут создавать шоу как по сценарию, так и без него.
Контент может оказаться неожиданным. Меган говорит, что их взгляды на жизнь так или иначе связаны с их любовью.
Маркл отмечает, что им хотелось бы снять что-нибудь не слишком серьезное, например, романтическую комедию.
Она призналась, что скучает по таким фильмам и считает, что всем нужно снова их увидеть.
Опубликовано: Светлана Репина
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