Меган Маркл и принц Гарри хотят снять романтическую комедию

Меган Маркл возвращается в Голливуд. Их компания с принцем Гарри Archewell подписала многомиллионные сделки с Netflix, где они будут создавать шоу как по сценарию, так и без него.

Контент может оказаться неожиданным. Меган говорит, что их взгляды на жизнь так или иначе связаны с их любовью.

Маркл отмечает, что им хотелось бы снять что-нибудь не слишком серьезное, например, романтическую комедию.

Она призналась, что скучает по таким фильмам и считает, что всем нужно снова их увидеть.