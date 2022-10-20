Джаде Пинкетт-Смит нравится видеть связь Уилла Смита с его первой женой

Джада Пинкетт-Смит, жена Уилла Смита, пригласила на свою программу Red Table Talk первую жену актера Шери Зампино. Джада начала встречаться с Уиллом Смитом сразу после подачи Шери на развод в 1995 году.

Джада начала встречаться с Уиллом Смитом сразу после подачи Шери на развод в 1995 году.

Джада признается, что ей нравится видеть связь Шери с Уиллом после развода, и рассказывает, что бывшие путешествуют вместе, когда ее нет рядом.

По ее словам, у них с Шери сложилось «сестринское братство», но это было нелегко. Сама Шери говорит, что Джада – ее семья и поблагодарила ее за терпение.