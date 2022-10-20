Кормухина негативно высказалась о концертах «Би-2» и «Машины времени» в Казахстане
2022-10-20
09:18
По словам рок-певицы, группы и их фанаты нашли друг друга: коллективы «поют для таких же уехавших».
Рок-певица Ольга Кормухина заявила, что на концерты в Казахстане коллективов «Машина времени» и «Би-2» придут их выехавшие из России фанаты.
По словам исполнительницы, коллективы и их фанаты нашли друг друга, сообщает Рамблер.
«Поют для таких же уехавших. Они и в России нежно любили друг друга. Но в эту любовь еще вовлекали множество людей, которые не готовы исповедывать ценности, которые исповедывали они», — рассказала Кормухина.
По словам певицы, выехавшие из РФ знаменитости совсем не думали о будущем, когда приняли такое решение. Кроме того, они хотели навязать обществу собственные ценности, но оно оказалось «другим».
«Машина времени» и «Би-2» собираются дать концерты в Алматы в ноябре. Гонорары звезд при этом упадут, потому что билеты продаются намного дешевле, чем в России.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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