Кормухина негативно высказалась о концертах «Би-2» и «Машины времени» в Казахстане

По словам рок-певицы, группы и их фанаты нашли друг друга: коллективы «поют для таких же уехавших».

Рок-певица Ольга Кормухина заявила, что на концерты в Казахстане коллективов «Машина времени» и «Би-2» придут их выехавшие из России фанаты.

По словам исполнительницы, коллективы и их фанаты нашли друг друга, сообщает Рамблер.

«Поют для таких же уехавших. Они и в России нежно любили друг друга. Но в эту любовь еще вовлекали множество людей, которые не готовы исповедывать ценности, которые исповедывали они», — рассказала Кормухина.

По словам певицы, выехавшие из РФ знаменитости совсем не думали о будущем, когда приняли такое решение. Кроме того, они хотели навязать обществу собственные ценности, но оно оказалось «другим».

«Машина времени» и «Би-2» собираются дать концерты в Алматы в ноябре. Гонорары звезд при этом упадут, потому что билеты продаются намного дешевле, чем в России.