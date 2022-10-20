Шольц: Германия больше не зависит от поставок энергоносителей из России
2022-10-20
10:45
Канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что страна больше не зависит от поставок энергии из России.
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об "освобождении" Германии от поставок энергоносителей из Российской Федерации.
"Шольц заявил, что Германия освободилась от зависимости от поставок российских энергоносителей", - передает информагентство БелТА.
Также Шольц заявил, что президент России Владимир Путин использует голод и энергию в качестве оружия.
Шольц отметил, что введение потолка цен на энергию из России поставит Европу в рискованное положение.
Опубликовано: Николай Скира
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