Меган Маркл признала, что смерть королевы принесла сложное время в Великобританию

Меган Маркл впервые рассказала о смерти королевы в новом интервью, признав, что это принесло сложное время для семьи и всей Великобритании, а также поделилась эмоциональным потрясением принца Гарри о смерти его бабушки.

Выступая для обложки последнего выпуска журнала Variety, она также рассказала о времени, проведенном с монархом, который скончался 8 сентября, и рассказала, как королевская семья справляется с потерей.

Она сказала: "Сейчас наступило очень сложное время и вся Великобритания сплотилась как никогда Королевская семья сделает все возможное, чтобы страна процветала во имя королевы"