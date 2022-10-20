Меган Маркл признала, что смерть королевы принесла сложное время в Великобританию
2022-10-20
11:50
Меган Маркл впервые рассказала о смерти королевы в новом интервью, признав, что это принесло сложное время для семьи и всей Великобритании, а также поделилась эмоциональным потрясением принца Гарри о смерти его бабушки.
Выступая для обложки последнего выпуска журнала Variety, она также рассказала о времени, проведенном с монархом, который скончался 8 сентября, и рассказала, как королевская семья справляется с потерей.
Она сказала: "Сейчас наступило очень сложное время и вся Великобритания сплотилась как никогда Королевская семья сделает все возможное, чтобы страна процветала во имя королевы"
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров показал кадры участия своих несовершеннолетних детей в боях на Украине
Novartis разрешает производство генерических лекарств от лейкемии в семи странах
Ганц: Израиль отказал Украине в поставках систем ПВО и продаже оружия
Время перемен: как появилось движение «Люберов» в 1970-х годах и развивалось в 1990-е
Миллиардер Экман призвал Киев отказаться от Крыма и вступления в НАТО