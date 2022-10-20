В японском парке развлечений Universal Studios нашли человеческий скелет в брюках
2022-10-20
14:09
Человеческий скелет, предположительно принадлежащий мужчине в возрасте от 60 до 80 лет, был найден садовником в тематическом парке в Японии, который обнаружил череп во время обрезки растения.
Человеческие останки были найдены за пределами студии Universal Studios в Японии, когда сотрудник, подстригавший деревья по периметру парка, обнаружил череп среди растений.
Были вызваны сотрудники полиции, которые провели тщательный обыск местности с собаками-ищейками, обнаружили остальную часть скелета.
Офицер сказал: “Мы нашли, возможно, весь скелет и пару брюк, прикрепленных к мужскому ремню, в том же районе”.
Офицеры намерены провести анализ останков на следующей неделе, чтобы установить причину смерти, сообщает Kyodo News.
Опубликовано: Силивончик Алина
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