Производитель iPhone компания Foxconn представила 3 модели электромобилей

2022-10-20

15:54

На своем ежегодном Дне техники во вторник, тайваньский технологический гигант представил 3 последние модели электромобилей.

Производитель iPhone компания Foxconn имеет амбициозные планы по созданию 5% мировых электромобилей к 2025 году.

Компания Foxconn, возможно, прославилась на весь мир как производитель iPhone от Apple, но тайваньская компания нацелена на новое будущее - электромобили.

 

MODEL C

Foxconn moel C SUV

Запас хода составляет 440 миль. Цена не была раскрыта.

 

Кроссовер MODEL B

Foxconn MODEL B

Кроссовер предназначен для городского использования, компактный автомобиль имеет запас хода 279 миль.

 

Электрический пикап MODEL V

Foxconn Model V pickup EV

В своем релизе компания не раскрыла подробностей о дальности действия батареи данного автомобиля.

 

 

 

 

Опубликовано: Денис Карвацкий








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