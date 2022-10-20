Производитель iPhone компания Foxconn представила 3 модели электромобилей
2022-10-20
15:54
На своем ежегодном Дне техники во вторник, тайваньский технологический гигант представил 3 последние модели электромобилей.
Производитель iPhone компания Foxconn имеет амбициозные планы по созданию 5% мировых электромобилей к 2025 году.
Компания Foxconn, возможно, прославилась на весь мир как производитель iPhone от Apple, но тайваньская компания нацелена на новое будущее - электромобили.
MODEL C
Запас хода составляет 440 миль. Цена не была раскрыта.
Кроссовер MODEL B
Кроссовер предназначен для городского использования, компактный автомобиль имеет запас хода 279 миль.
Электрический пикап MODEL V
В своем релизе компания не раскрыла подробностей о дальности действия батареи данного автомобиля.
Опубликовано: Денис Карвацкий
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