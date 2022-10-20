Производитель iPhone компания Foxconn представила 3 модели электромобилей

На своем ежегодном Дне техники во вторник, тайваньский технологический гигант представил 3 последние модели электромобилей.

Производитель iPhone компания Foxconn имеет амбициозные планы по созданию 5% мировых электромобилей к 2025 году.

Компания Foxconn, возможно, прославилась на весь мир как производитель iPhone от Apple, но тайваньская компания нацелена на новое будущее - электромобили.

MODEL C

Запас хода составляет 440 миль. Цена не была раскрыта.

Кроссовер MODEL B

Кроссовер предназначен для городского использования, компактный автомобиль имеет запас хода 279 миль.

Электрический пикап MODEL V

В своем релизе компания не раскрыла подробностей о дальности действия батареи данного автомобиля.