Центробанк Армении: приток россиян обеспечит стране рост ВВП на 13%
2022-10-20
21:58
Глава Центробанка Армении Мартин Галстян во время ежегодной конференции МВФ заявил, что рост ВВП страны ожидается на уровне 13%.
Ранее прогнозировалось увеличение показателя на 1,6%. Однако значительный приток россиян стал основанием для новых прогнозов.
Галстян отметил, что количество занятых в сфере IT выросло на 25%. По его словам, в Армению переезжают талантливые люди с хорошим образованием, и это должно дать экономический эффект.
В Армении, а также в Грузии, Казахстане и Киргизии отмечается рост национальных валют к российскому рублю после объявления частичной мобилизации в России. Именно в эти страны переезжают россияне.
Опубликовано: Светлана Репина
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