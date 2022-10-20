Центробанк Армении: приток россиян обеспечит стране рост ВВП на 13%

2022-10-20

21:58

Глава Центробанка Армении Мартин Галстян во время ежегодной конференции МВФ заявил, что рост ВВП страны ожидается на уровне 13%.

Ранее прогнозировалось увеличение показателя на 1,6%. Однако значительный приток россиян стал основанием для новых прогнозов. 

Галстян отметил, что количество занятых в сфере IT выросло на 25%. По его словам, в Армению переезжают талантливые люди с хорошим образованием, и это должно дать экономический эффект.

В Армении, а также в Грузии, Казахстане и Киргизии отмечается рост национальных валют к российскому рублю после объявления частичной мобилизации в России. Именно в эти страны переезжают россияне.

Опубликовано: Светлана Репина








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