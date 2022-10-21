Сотни турецких отелей не принимают одиноких мужчин

Туристам мужского пола без сопровождения детей и женщин отказывают в регистрации.

Хотя официально такого запрета в Турции не существует, многие отели ревностно соблюдают это ограничение в разгар туристического сезона.

Это связано с их внутренней политикой.

Если одинокий мужчина попробует договориться о заселении с администрацией, в некоторых случаях его попытка имеет шанс на успех.

Но если подобные ограничения прописаны в уставе заведения, никаких шансов у туриста не останется.

Интересно, что на женщин, прибывших в одиночестве отдыхать в Турцию, такие запреты не распространяются.

Почему так происходит?

Дело в том, что большинство турецких отелей придерживаются политики спокойного семейного отдыха.

Считается, что одинокие мужчины собираются в веселые, шумные компании и таким образом нарушают тихую курортную идиллию.