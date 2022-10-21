В России предлагают призывать женщин на срочную службу в армии
2022-10-21
01:21
Депутат Госдумы России Алексей Чепа предложил распространить военную службу в армии на женщин.
По мнению депутата, призыв на армейскую службу следует проводить так, как это делают в Израиле, где женщины служат в армии наравне с мужчинами.
Чепа также отметил, что одного года армейской службы недостаточно, поскольку за это время невозможно качественно обучить военной специальности.
На Украине женщины могут уходить на военные сборы по желанию.
Опубликовано: Светлана Репина
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