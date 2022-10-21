В России предлагают призывать женщин на срочную службу в армии

Депутат Госдумы России Алексей Чепа предложил распространить военную службу в армии на женщин.

По мнению депутата, призыв на армейскую службу следует проводить так, как это делают в Израиле, где женщины служат в армии наравне с мужчинами.

Чепа также отметил, что одного года армейской службы недостаточно, поскольку за это время невозможно качественно обучить военной специальности.

На Украине женщины могут уходить на военные сборы по желанию.