В России предлагают призывать женщин на срочную службу в армии

2022-10-21

01:21

Депутат Госдумы России Алексей Чепа предложил распространить военную службу в армии на женщин.

По мнению депутата, призыв на армейскую службу следует проводить так, как это делают в Израиле, где женщины служат в армии наравне с мужчинами.

Чепа также отметил, что одного года армейской службы недостаточно, поскольку за это время невозможно качественно обучить военной специальности.

На Украине женщины могут уходить на военные сборы по желанию. 

Опубликовано: Светлана Репина








{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: