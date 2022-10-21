Иранские футболисты попросили ФИФА отстранить их сборную от чемпионата мира
2022-10-21
01:27
Международная федерация футбола (ФИФА) получила обращение от ряда иранских футболистов и некоторых других лиц с просьбой отстранить сборную Ирана от участия в чемпионате мира 2022 года.
В обращении сказано, что иранская федерация футбола следует всем указаниям властей и не может считаться независимой организацией.
Авторы обращения призывают ФИФА выбрать сторону и немедленно принять меры, отстранив Иран от ЧМ.
Футбольный чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Ирана попала в группу с США, Англией и Уэльсом.
Опубликовано: Светлана Репина
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