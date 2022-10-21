Иранские футболисты попросили ФИФА отстранить их сборную от чемпионата мира

Международная федерация футбола (ФИФА) получила обращение от ряда иранских футболистов и некоторых других лиц с просьбой отстранить сборную Ирана от участия в чемпионате мира 2022 года.

В обращении сказано, что иранская федерация футбола следует всем указаниям властей и не может считаться независимой организацией.

Авторы обращения призывают ФИФА выбрать сторону и немедленно принять меры, отстранив Иран от ЧМ.

Футбольный чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Ирана попала в группу с США, Англией и Уэльсом.