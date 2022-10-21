США предупреждают, что Китай может вторгнуться на Тайвань уже в этом году

2022-10-21

01:52

Командующий военно-морскими операциями США старший адмирал Майкл Гилдей заявил, что попытка захвата Тайваня Китаем может произойти уже в этом году.

Адмирал подчеркнул, что американским военным необходимо подготовиться к такому вторжению. 

Он отметил, что не хочет быть паникером, но считает, что игнорировать подобную возможность нельзя. 

Гилдей напомнил, что в последние 20 лет власти Китая выполняют свои обещания. Это может произойти с нападением на Тайвань.

Опубликовано: Светлана Репина








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