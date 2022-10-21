США с помощью викторины напомнили Венгрии, что она – союзник Запада
2022-10-21
02:24
Посольство США в Будапеште разместило в Твиттере видеоролик, в котором представлены пять антиамериканских высказываний.
Зрителям предложили угадать, принадлежат ли они Владимиру Путину или представителям венгерских властей.
В каждом случае правильным ответом была команда премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. При этом Венгрия проголосовала за все восемь пакетов антироссийских санкций.
На фоне годовой инфляции в 20%, забастовок учителей, закрытия культурных и спортивных объектов, которые не могут справиться с растущими счетами за электроэнергию, Венгрии очень нужна финансовая поддержка Евросоюза.
Опубликовано: Светлана Репина
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