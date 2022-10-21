В Швеции нашли молот Тора эпохи викингов, но он не совсем мощный

Археологи в Исбю обнаружили хорошо сохранившийся торшаммаре — молот Тора — поздней эпохи викингов.

Но это не тот молот, который принято изображать на картинках с викингами. Находка археологов легко помещается на ладони.

По словам шведских археологов, в верхней части у него есть отверстие, что указывает на то, что его, вероятно, привязывали к веревке или ремешку и носили как амулет или другое украшение.

Артефакт датируется 9-11 веками, когда христианство начало распространяться в Швеции. Исследователи предположили, что как символ скандинавской мифологии молот мог обозначать своего владельца как человека, который все еще поклонялся этим божествам.