Маск планирует уволить 75 процентов сотрудников Twitter

Глава Tesla и SpaceX сообщил потенциальным инвесторам, что намерен сократить штат компании, которую он собирается купить, примерно до 2000 сотрудников, сообщает Washington Post.

Согласно информации, опубликованной в четверг Washington Post, Илон Маск планирует уволить почти 75% из 7500 сотрудников Twitter, если ему удастся купить социальную сеть.

Мультимиллиардер априори находится на пороге покупки соцсети за 44 миллиарда долларов после месяцев экономических и правовых разработок.

Но даже если Илону Маску не удастся приобрести Twitter, платформа все равно планирует уволить почти четверть персонала к концу 2023 года, отметили источники Washington Post.

