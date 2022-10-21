Маск планирует уволить 75 процентов сотрудников Twitter
2022-10-21
08:03
Глава Tesla и SpaceX сообщил потенциальным инвесторам, что намерен сократить штат компании, которую он собирается купить, примерно до 2000 сотрудников, сообщает Washington Post.
Согласно информации, опубликованной в четверг Washington Post, Илон Маск планирует уволить почти 75% из 7500 сотрудников Twitter, если ему удастся купить социальную сеть.
Мультимиллиардер априори находится на пороге покупки соцсети за 44 миллиарда долларов после месяцев экономических и правовых разработок.
Но даже если Илону Маску не удастся приобрести Twitter, платформа все равно планирует уволить почти четверть персонала к концу 2023 года, отметили источники Washington Post.
Опубликовано: Тарас Медведев
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