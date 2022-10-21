Маск планирует уволить 75 процентов сотрудников Twitter

2022-10-21

08:03

Глава Tesla и SpaceX сообщил потенциальным инвесторам, что намерен сократить штат компании, которую он собирается купить, примерно до 2000 сотрудников, сообщает Washington Post.

Согласно информации, опубликованной в четверг Washington Post, Илон Маск планирует уволить почти 75% из 7500 сотрудников Twitter, если ему удастся купить социальную сеть. 

Мультимиллиардер априори находится на пороге покупки соцсети за 44 миллиарда долларов после месяцев экономических и правовых разработок. 

Но даже если Илону Маску не удастся приобрести Twitter, платформа все равно планирует уволить почти четверть персонала к концу 2023 года, отметили источники Washington Post. 
 

Опубликовано: Тарас Медведев








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