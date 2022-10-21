Продажи Renault в третьем квартале выросли на 20,5% без учета России
2022-10-21
08:51
Оборот группы Renault в третьем квартале составил 9,8 млрд евро, увеличившись на 20,5%, если не учитывать ее уход в России, сообщили в компании в пятницу, 21 октября.
В пресс-релизе Renault говорится, что группа зафиксировала рекордный ценовой эффект с хорошими продажами гибридных и электрических автомобилей, а также в сегменте C со своим внедорожником Arkana.
Ранее лидер продаж электромобилей Tesla также сообщила о росте продаж в третьем квартале вдвое, но при этом отметила снижение суммарного оборота на 600 млн единиц.
Акции крупнейшего производителя электромобилей с начала года упали более чем на 30 процентов из-за непопулярных мер по повышению стоимости автомобилей на фоне кризиса.
Опубликовано: Тарас Медведев
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