Рудченко объяснил, для чего Брежнева взяла новый творческий псевдоним

Исполнительница Вера Брежнева взяла псевдоним Vera. Необходимость такого шага объяснил музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Вера Брежнева вернулась к музыке, но теперь будет выступать под псевдонимом Vera. Артистка пошла на такой шаг осознанно, о чём информирует портал BLITZ+.

Исполнительница уже успела выпустила композицию на украинском языке под новым творческим именем. Продюсер Павел Рудченко поддержал такое решение артистки.

Деятель музыкальной индустрии считает поведение Брежневой логичным, так как после её высказываний она не будет востребована в РФ.

Новый псевдоним - начало нового этапа карьеры певицы, ориентированной на украинскую публику.