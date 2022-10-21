Актриса Мария Голубкина посмеялась над слухами о своей тайной свадьбе
2022-10-21
10:23
Звезда призналась, что замуж не собирается и вообще в пятьдесят лет это не круто, развлекаться надо по возрасту.
Марию Голубкину заподозрили в тайном замужестве после появления на публике с кольцом на безымянном пальце, отмечает Рамблер.
"Четыре года так хожу, а только сейчас заметили. Это сделано в мастерской нашего храма. На кольцах молитва Святого Патрика", - цитирует артистку КП.
Она также уточнила, что замуж не собирается. По словам Голубкиной, все основное время она тратит на работу и религию.
"Мне почти пятьдесят. Не круто рассказывать про свадьбу. В моем возрасте надо уже принадлежать Богу и семье. Надо по возрасту развлекаться", - считает звезда.
Ранее Мария состояла в отношениях с Борисом Ливановым. Влюбленные не раз расставались и мирились, но в итоге приняли решение разойтись.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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