Ученые объяснили, есть ли польза от чайного гриба
2022-10-21
11:12
Многие еще с детских пор помнят странную субстанцию, которую бабушки выращивали в 3-литровой банке, и пытались напоить этим напитком своих внуков.
У чайного гриба много названий: его еще называют японским, маньчжурским, комбучей, грибом-медузой. А по-научному это - зооглея, природный симбиоз дрожжей и уксуснокислых бактерий.
Чайный гриб один из древнейших организмов, который использует человек. Первое официальное упоминание о нём датируется 220 годом до нашей эры и часто встречается в маньчжурских источниках.
А первое экспертное описание гриба появилось в 1913 году, оно принадлежит немецкому ученому-микологу Линдау. В России чайный гриб стал популярным еще раньше - в 1905-1906 годах, после русско-японской войны (вероятно, его привезли домой русские солдаты), сообщает сайт Еda.show.
Полезен ли он? Как отмечают ученые, напитки из чайного и тибетского грибов готовят способом ферментации, в это время образуются особые бактерии-пробиотики. Они мешают размножаться патогенным вирусам, а также грибам и бактериям, ускоряют переваривание пищи и укрепляют иммунную систему, помогают при диарее.
Комбучу ценят и за высокую концентрацию биологически активных соединений – полифенолов. Эксперименты на крысах показали, что регулярное употребление чайного гриба защищает печень от воздействия токсичных веществ.
Некоторые эксперименты показали: комбуча способна также притормозить рост злокачественных опухолей. В опытах в пробирке, которые провели ученые Сербии, чайный гриб снизил рост и распространение опухолей на 20 процентов.
К подобному выводу пришли и индийские эксперты. Они считают, что чайный гриб снижает и выживаемость опухолевых клеток предстательной железы.
Одно из главных веществ, которое вырабатывается во время ферментации чайного гриба, — уксусная кислота. Она убивает множество потенциально вредных микроорганизмов.
Кроме того, в ходе исследований выяснилось, что чайный гриб замедляет у крыс-диабетиков переваривание углеводов, в итоге снижая уровень сахара в крови.
А бразильские специалисты установили, что этот напиток полезен для контроля и лечения ожирения. Биоактивные вещества гриба вызывают задержку всасывания «плохого» холестерина и жиров и повышают уровень «хорошего».
Однако чайный гриб, конечно, не панацея от всех болезней, заменять ими лекарства не стоит. Но польза от него есть.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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